Brekelmans voorziet meer dreiging in Baltische Staten, meer nodig

Brekelmans vindt het nog te vroeg om te stellen of Nederland deel gaat uitmaken van een mogelijke vredesmacht in Oekraïne. „We moeten op voorhand volgens mij geen dingen uitsluiten. Maar het is ook te vroeg om daar nu concreet iets over te zeggen. Want er zijn allerlei manieren waarop dat vorm kan krijgen. Ik vind het vooral belangrijk dat we de komende tijd met Europese landen daarover met elkaar in overleg gaan en met de Verenigde Staten. Dat we daarin eenheid uitstralen.”

„Wat we natuurlijk wel hebben gezegd is dat als er een staakt-het-vuren zou zijn in Oekraïne, dat Rusland dan ook in staat zou zijn om meer troepen te verplaatsen vanuit Oekraïne richting de NAVO-grens”, aldus Brekelmans. „Dat kan dan ook een grotere dreiging met zich meebrengen. Dus we moeten niet alleen voor nu kijken wat er nodig is, maar ook in de komende jaren.”