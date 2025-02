Topman: Schiphol prijst zich niet uit markt met tariefverhoging

Schiphol wil de havengelden, die luchtvaartmaatschappijen betalen om gebruik te maken van het vliegveld, vanaf april met 41 procent verhogen. Dat is noodzakelijk om de grote investeringen in Schiphol mogelijk te maken, in de kwaliteit van Nederlands grootste luchthaven. „Dat gaat gepaard met een bonnetje en daar zijn luchtvaartmaatschappijen niet blij mee. Maar het zijn zinvolle investeringen. Airlines erkennen ook het ruimtegebrek en dat een kwalitatief goede luchthaven in hun belang is”, stelt Van Oord.

Luchtvaartmaatschappijen zijn kritisch. Ze menen dat Schiphol zich juist wel uit de markt prijst en een van de duurste luchthavens van Europa wordt. Maatschappijen moeten de verhoging al dan niet gedeeltelijk doorrekenen in de ticketprijzen. De verwachting is dat de tickets voor passagiers die vertrekken vanaf Schiphol met 15 euro kunnen stijgen. Vrijdag doen de airlines hun beklag bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarmee zij de verhoging proberen tegen te gaan. Daarna zal de ACM al dan niet haar fiat geven.

Financieel topman Robert Carsouw van Schiphol is optimistisch. „Als de ACM de verhoging afkeurt, moeten we terug naar de tekentafel. Maar we gaan ervan uit dat de tariefverhoging doorgaat en dat de ACM het met ons eens is.”