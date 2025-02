Economie

De economie van de eurozone is in het laatste kwartaal van vorig jaar toch gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Volgens Eurostat steeg het bruto binnenlands product (bbp) van de eurolanden 0,1 procent. Eerder meldde het Europese statistiekbureau dat de economie van de eurozone niet was gekrompen, maar ook niet gegroeid.