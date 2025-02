De Amerikaanse minister van Financiën sprak afgelopen woensdag in Kyiv al met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over de deal. De Amerikanen willen, in ruil voor financiële en militaire steun voor Oekraïne, toegang tot de Oekraïense aardmetalen en mineralen. Zelensky gaf toen al aan dat hij deze week nog een akkoord hoopt te bereiken.

Zelensky is dit weekend zelf ook in München aanwezig en spreekt daar met onder anderen de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die is vrijdagochtend gearriveerd in Zuid-Duitsland. Vance zei bij aankomst dat hij naar de conferentie komt om te praten over een einde aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.