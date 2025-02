Schiphol winstgevend in 2024, verbetering resultaat noodzakelijk

De Schiphol Group realiseerde vorig jaar een omzet van ruim 2,2 miljard euro, tegen meer dan 1,8 miljard euro een jaar eerder. Gecorrigeerd voor eenmalige baten en lasten bleef daar 280 miljoen euro van over, tegen 101 miljoen euro een jaar eerder. De vrije kasstroom, dus hoeveel geld er concreet binnenkomt of wegvloeit, was vorig jaar 405 miljoen euro negatief. Dat is het gevolg van de investeringen.

Schiphol meldde begin dit jaar voor een recordbedrag van 1 miljard euro te hebben geïnvesteerd in 2024, ruim 40 procent meer dan in het jaar daarvoor. De helft daarvan ging naar onderhoud en reparatie, de andere helft in verduurzaming en vernieuwing. Afgelopen zomer kondigde het luchthavenbedrijf nog aan ook de komende jaren miljardeninvesteringen te gaan doen in de infrastructuur, arbeidsomstandigheden en dienstverlening. In totaal voor 6 miljard euro over een periode van vijf jaar.

Schiphol verwerkte in totaal 473.815 vluchten in 2024. Daarmee komt de Amsterdamse luchthaven weer in de buurt van de 496.826 vluchten in 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie toesloeg en de wereldwijde luchtvaart keihard raakte. Op deze vluchten zaten 66,8 miljoen passagiers. ACI Europe, de koepelorganisatie van Europese luchthavens, meldde dit aantal al eerder deze week Daarmee staat Nederlands grootste luchthaven op de vierde plek van drukste luchthavens, onder Paris Charles de Gaulle.

Schiphol merkt dat de vraag naar vliegreizen nog altijd hoog is, ondanks de gestegen ticketprijzen. Daardoor verwacht het luchthavenbedrijf dat zowel het aantal vluchten als het aantal reizigers dit jaar verder toeneemt. Op de lange termijn is Schiphol minder zeker, gezien de plannen om het aantal vluchten te verminderen. Het aantal reizigers zal daarentegen wel blijven stijgen, is de verwachting. Aanleiding daarvoor is het inzetten van grotere vliegtuigen door luchtvaartmaatschappijen.