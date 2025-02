Zorgen over relatie VS-Europa op ‘World Economic Forum met wapens’

Buitenland

De tientallen prominente politici, militairen en diplomaten die vrijdag in München bijeenkomen voor hun jaarlijkse treffen, hebben er een kopzorg bij. De Veiligheidsconferentie van München (MSC) zou in het teken staan van het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne, maar gaat inmiddels evenzeer over de haperende vriendschap tussen de VS en Europa.