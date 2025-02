„De enige vraag is of president Poetin oprecht, duurzaam en geloofwaardig bereid is om op deze basis in te stemmen met een staakt-het-vuren. Daarna is het aan de Oekraïners om met Rusland te onderhandelen”, aldus Macron.

Eerder op donderdag zei de Amerikaanse president Donald Trump dat Oekraïne betrokken zou worden bij vredesbesprekingen met Rusland. „Zij maken er deel van uit. We zouden Oekraïne hebben, en we hebben Rusland, en we zullen er andere mensen bij betrekken, heel veel mensen”, zei Trump. Op de vraag of hij Poetin vertrouwt, zei Trump: „Ik geloof dat hij graag zou zien dat er iets gebeurt. Ik vertrouw hem wat dit onderwerp betreft.”

Trump zei dat Amerikaanse en Russische functionarissen elkaar vrijdag in München ontmoeten tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie die daar wordt gehouden en dat Oekraïne ook is uitgenodigd.

Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat Kyiv niet verwacht in gesprek te gaan met Rusland tijdens deze conferentie. De Verenigde Staten, Europa en Oekraïne moeten eerst een gemeenschappelijk standpunt hebben voordat er met Moskou wordt gesproken, aldus Kyiv.