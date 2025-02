Trump wil Rusland terug in G7 en top met Rusland en China

Buitenland

De Amerikaanse president Donald Trump wil over enige tijd een top met China en Rusland om de militaire bestedingen te halveren en de productie van kernwapens te staken. Ook zou Trump Poetin graag weer spreken in de G7, een overleg van machtige economieën waar Rusland uit gezet was na de annexatie van de Krim in 2014. „Ik vind dat het een fout was om hem eruit te gooien.”