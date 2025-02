RTL-hoofdredacteur Ilse Openneer heeft Van Leeuwen gesproken. „We zijn blij dat ze het goed maakt”, aldus Openneer. Van Leeuwen is met haar advocaat vertrokken bij de politie. Ze mag het land niet verlaten in afwachting van verder verhoor, meldt RTL Nieuws.

Van Leeuwen is Afrikacorrespondent voor RTL Nieuws en is in Sierra Leone om verslag te doen over de zaak Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Ze heeft hiervoor toestemming van het lokale gezag, stelt RTL Nieuws. Woensdag was ze bij een persconferentie van de minister van Informatie, waar het ging over Leijdekkers.

Eerder meldde Openneer op de website van RTL Nieuws dat achterhaald wordt wat de exacte verdenking is en dat de spullen van de journaliste zijn doorzocht.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand, maar wil daar verder niets over kwijt.