Verdachte München mocht volgens minister in Duitsland wonen

De 24-jarige Afghaan kwam eind 2016 als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Duitsland. Zijn asielaanvraag werd in 2020 afgewezen, waarna hij opdracht kreeg om het land te verlaten. Toch kreeg hij van München in april 2021 bericht dat hij daar mocht blijven wonen. Hij ging naar school en volgde een beroepsopleiding. Die vergunning om in Duitsland te blijven was niet verlopen of ingetrokken, dus hij hoefde Duitsland niet uit.

De vermoedelijk extremistische aanval komt op een politiek gevoelig moment. Over anderhalve week zijn in Duitsland verkiezingen, waarbij migratie een grote rol speelt. Politici zien in misdaden die gepleegd zijn door migranten bewijs dat de Duitse asielwetgeving te slap is.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei donderdagavond tegen ZDF dat ook deze verdachte het land uit moet. „Iedereen die geen Duitse burger is en dit soort misdaden pleegt, mag verwachten dat we hem dit land uithalen, weghalen en deporteren.”

De autoriteiten meldden eerder op de dag dat de man in verband gebracht was met winkeldiefstallen, maar dat was volgens minister Herrmann een misverstand. Hij werkte juist voor twee beveiligingsbedrijven om diefstallen te voorkomen en was daarom als getuige betrokken bij meerdere zaken.

De Beierse premier Markus Söder heeft gezegd dat de man helemaal niet in beeld was bij de politie. „De dader was vooralsnog waarschijnlijk behoorlijk onopvallend.”