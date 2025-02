Van Leeuwen maakt met toestemming van het lokale gezag verhalen over de zaak Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos.

RTL-hoofdredacteur Ilse Openneer zegt in een verklaring op de website van RTL Nieuws dat het medium probeert te achterhalen „wat exact de verdenking is”. „We begrijpen dat ze wordt verhoord door de CID. Haar spullen zijn doorzocht. Er is op dit moment een advocaat bij haar.” RTL Nieuws wilde wachten met het delen van het nieuws totdat de familie Van Leeuwen was ingelicht.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken „is op de hoogte van de situatie, verleent bijstand, maar wil in het belang van die bijstand daar verder niets over zeggen”, zo laat een woordvoerder weten.