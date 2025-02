Geen algoritmes of fakeprofielen – bij het christelijke relatiebureau Samen Verder is echt sprake van menselijk contact, benadrukt directeur en relatieconsulent Tineke Brouwer uit De Valom (Friesland). „Samen Verder bestaat al sinds 1986 – toen heette het nog een huwelijksbureau. Wij koppelen mensen door persoonlijke bemiddeling. Dat maakt onze manier van werken betrouwbaarder dan bijvoorbeeld datingsites. Bij ons geen nepprofielen of mensen met vreemde bedoelingen: we weten precies wie er in ons bestand zitten.”

In dat bestand bevinden zich zo’n 500 singles van alle kerkelijke denominaties en leeftijden. „Zodra je je bij ons aanmeldt, krijg je eerst een intakegesprek aan huis met een van onze persoonlijke relatieconsulenten. We nemen uitgebreid de tijd om mensen hun verhaal te laten doen: wie zijn ze, hoe staan ze in het leven, welke wensen hebben ze? Hoeveel belang je aan bepaalde dingen hecht, is heel persoonlijk. De een wil graag iemand uit de buurt, de ander zegt: „Ik woon in Zeeland, maar het mag ook iemand uit Groningen zijn.” Daarom laten we er geen computerprogramma op los. Het is echt maatwerk.”

Zodra Brouwer en haar collega’s een geschikte match gevonden hebben, volgt er een berichtje naar beide betrokkenen, met daarin nadere informatie over leeftijd, woonplaats, beroep en karaktertrekken. „Dat is een anoniem profiel, zonder naam of foto. Pas als beide partijen positief hebben gereageerd, worden er namen en telefoonnummers uitgewisseld.”

Wie zich inschrijft bij Samen Verder, krijgt geen garantie op een relatie. Toch ligt het slagingspercentage van de koppelpogingen volgens Brouwer rond de 75 procent. „Soms melden mensen zich bij ons aan met een behoorlijke wensenlijst: hij moet er zus en zo uitzien, dat beroep hebben, in die buurt wonen. Dat kan de kans van slagen een stuk kleiner maken.”

Toch pakt ook dat soms goed uit. „Zo hadden we eens een vrouw die in haar eentje een boerderij runde en op zoek was naar een man die bij haar in het bedrijf wilde komen. Ik dacht: dat kan wel eens moeilijk worden. Een paar weken later schreef zich echter een man in die ook een agrarische achtergrond had en het heel leuk vond om dat weer op te pakken. Het klikte gelijk tussen hen. Het is wel heel bijzonder als je zulke matches mag maken.”

Dit is het tweede deel in een serie interviews met koppelaars.