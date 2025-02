De gesprekken zijn nog pril, „omdat het nogal om iets groots gaat”, tekende Brekelmans aan. Voor het bewaken van een bestand of vredesakkoord zijn volgens deskundigen al gauw vele tienduizenden militairen nodig. Met genoeg slagkracht om Rusland ook echt te ontmoedigen na een adempauze weer tot de aanval over te gaan.

Maar er is volgens de minister wel plotseling lijn in de besprekingen gekomen, omdat de Verenigde Staten duidelijk hebben gemaakt wat ze van Europa verwachten. De Amerikaanse boodschap dat de VS geen troepen leveren en andere bondgenoten het moeten opknappen, en dat het zonder NAVO-vlag en bijbehorende beschermingsgarantie zal moeten, is het uitgangspunt voor het gesprek. „De belangrijkste bondgenoot heeft heel duidelijk aangegeven hoe ze erin staan. En nu dat voor iedereen duidelijk is, vindt op basis daarvan het gesprek plaats.”