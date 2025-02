De 18-jarige Amsterdammer zou tijdens de ongeregeldheden hebben deelgenomen aan een mishandeling waarbij een man werd belaagd door een groep van tientallen jongeren. Het slachtoffer sprak even daarvoor een van hen aan omdat die een hek wilde verslepen. De man werd daarop aangevallen.

Ö zou het slachtoffer een paar keer hebben geschopt en geslagen. „Ik wilde hem geen pijn doen, ik was gewoon even boos”, zei hij. Na het zien van beelden van de mishandeling zei de verdachte dat hij het een „lafaard-actie” vond om de man met een groep aan te vallen. Het slachtoffer moest na de mishandeling voor behandeling naar het ziekenhuis. Hij heeft nog altijd last van de gevolgen van de aanval.

De ongeregeldheden op 11 november volgden kort na gewelddadigheden rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. De rellen begonnen met het afsteken van zwaar vuurwerk. Een groep van ongeveer 130 personen pleegde vernielingen. Ze waren voornamelijk in het zwart gekleed, sommigen met gezichtsbedekking. Een bus werd bekogeld met stenen, er werd brand gesticht bij een restaurant en in een tram ontstond brand nadat een explosief naar binnen was gegooid. De Mobiele Eenheid werd ingezet om de rust te herstellen.

„Mijn cliënt is daar niet heen gegaan met de intentie om te gaan rellen of herrie te gaan schoppen”, zei de advocaat van Ö. Volgens haar heeft hij spijt van zijn daden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.