De nettoboekingen, een maatstaf voor omzet zonder uitgestelde inkomsten, kwamen voor de maanden oktober tot en met december uit op bijna 302 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog ruim 626 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van Ubisofts gebroken boekjaar bedroegen de nettoboekingen 944 miljoen euro, tegen ruim 1,4 miljard euro vorig boekjaar.

Ubisoft lijkt de hoop nu te hebben gevestigd op Assassin’s Creed Shadows. Die game had oorspronkelijk in november vorig jaar moeten uitkomen. De voorbestellingen van klanten zouden volgens Ubisoft inmiddels in lijn lopen met die van Assassin’s Creed Odyssey, de op een na meest succesvolle game in de reeks. Dat spel verscheen in 2018.

„We zijn volledig gefocust op de aanstaande lancering van Assassin’s Creed Shadows”, zegt topman Yves Guillemot in een toelichting op de resultaten. „De eerste recensies zijn positief, met lof voor het verhaal en de meeslepende ervaring.” In Assassin’s Creed Shadows kunnen gamers kiezen uit twee personages met wie zij kunnen spelen, een vrouwelijke moordenaar of een mannelijke samoerai. Het fictieve verhaal in het spel speelt zich honderden jaren geleden af, in de tijd van het feodale Japan.

De gameontwikkelaar miste niet alleen de inkomsten van deze langverwachte game. Ook de verkoop van Star Wars Outlaws, een game gebaseerd op de bekende sciencefictionwereld, viel tegen. Daarnaast moest Ubisoft stoppen met het onlineschietspel XDefiant wegens een gebrek aan spelers.