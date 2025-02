Minister: Trump heeft controle over onderhandeling over Oekraïne

De minister sprak na afloop van een bijeenkomst van ministers van Defensie van NAVO-landen in Brussel. „We moeten de NAVO weer groots maken”, zei hij, verwijzend naar Trumps campagneslogan „Make America Great Again”. Om dat te bereiken moeten de Europese bondgenoten om te beginnen veel meer geld uitgeven aan defensie, zodat ze minder afhankelijk van de Verenigde Staten worden, redeneerde hij.

Hegseth zei dat Trump in staat is om onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne af te dwingen, omdat hij zelf zo’n sterke leider is. Daarbij wordt volgens hem zowel Rusland als Oekraïne betrokken en zullen beide landen concessies moeten doen. Wat Rusland zou moeten inleveren, wilde Hegseth desgevraagd niet toelichten. Dat is volgens hem aan Trump.

Uiteindelijk vindt hij wel dat Europese landen vooral zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de veiligheid op hun eigen continent, omdat de VS nog meer veiligheidszorgen hebben in de wereld. Bijvoorbeeld in de machtsstrijd met China.

Momenteel is de afspraak binnen de NAVO dat landen ten minste 2 procent van hun bruto binnenlands product uitgeven aan de krijgsmacht. Hegseth herhaalde dat Europese landen eerder naar 5 procent zullen moeten, zoals Trump ook al eens had gezegd. Dat is de enige tastbare vorm van afschrikking, vindt hij. „We kunnen praten wat we willen over waarden, waarden zijn belangrijk. Maar je kan niet schieten met waarden. Je kan niet schieten met vlaggen en je kan niet schieten met krachtige toespraken. Er is geen vervanging voor hard power.”