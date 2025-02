Twee van de 171 meldingen kwamen uit het effectgebied van de beving zelf. Het IMG kan niet met zekerheid zeggen of het door de aardbeving komt dat er iets meer meldingen zijn gedaan. „Het merendeel van de meldingen komt van buiten het effectgebied van deze beving, zoals de stad Groningen.”

Het instituut ziet vaker een toename in meldingen na een aardbeving. Dat komt bijvoorbeeld doordat het mensen die al schade hadden eraan herinnert om een melding te maken. „Verder zien we ook vaak dat mensen pas later na een beving schade melden. Bijvoorbeeld als ze gaan verbouwen of omdat een ander moment beter uitkomt.” Ook kan het zo zijn dat schade die is ontstaan na de beving bij Usquert pas in de komende weken zichtbaar wordt, en dat het nu nog te vroeg is om melding te doen.

De aardbeving bij Usquert in de nacht van woensdag op donderdag was met een kracht van 2,2 een van de zwaardere van de afgelopen decennia. De beving komt door de eerdere gaswinning in het gebied en is de derde van dit jaar.