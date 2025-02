Binnenland

Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw een celstraf geëist tegen een verdachte van rellen rondom het Amsterdamse Plein ’40-’45 in november. Adam A. was de tweede van drie verdachten die donderdag terechtstond. Het OM eiste negen maanden cel tegen de 20-jarige Amsterdammer. Tegen de eerste verdachte was vier maanden cel geëist.