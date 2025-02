Verdachte rellen Amsterdamse Plein ’40-’45: schaam me kapot

„Ik heb heel domme dingen gedaan waar ik veel spijt van heb”, aldus de 20-jarige Adam A. Hij gaf tijdens de zitting toe dat hij die avond meerdere planken op de weg had gegooid, op spiegels van een bestelwagen sloeg en betrokken was bij een mishandeling. A. zou ook een balk naar een tram hebben gegooid en een steen naar een bus.

De ongeregeldheden in stadsdeel Nieuw-West volgden na gewelddadigheden rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv eerder die week. De rellen begonnen rond 18.30 uur met het afsteken van zwaar vuurwerk. Een groep van ongeveer 130 personen, voornamelijk in het zwart gekleed en sommigen met gezichtsbedekking pleegde vernielingen. Ook werd brand gesticht bij een restaurant. In een tram ontstond brand nadat een explosief naar binnen was gegooid.

Donderdag staan drie verdachten terecht voor de ongeregeldheden. Tegen een eerste verdachte is in de ochtend vier maanden cel geëist.