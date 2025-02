Verzoek Kamermeerderheid: sluit overlastgevende asielzoekers op

Vorige week presenteerde de PVV-minister een nieuwe aanpak van overlastgevende asielzoekers in Ter Apel uit landen die te boek staan als veilig. Deze moeten zich twee keer per dag melden. Werken ze niet mee, dan worden ze verplaatst naar een zogeheten verscherpt toezichtslocatie (vtl). Vanuit daar kunnen ze de andere gebouwen van het aanmeldcentrum niet in, maar wel de straat op. Een intensief programma moet ze van de straat houden en helpen hun gedrag te veranderen. De deelname daaraan is vrijwillig.

Faber werkt nog een derde stap uit voor het geval de overlast ook daarna aanhoudt: om ze bijvoorbeeld in een pbl op te sluiten. Maar na de uitspraak van de rechter dat asielzoekers te veel in hun vrijheid worden beperkt op zo’n locatie, wil ze eerst onderzoeken of dat juridisch mogelijk is.

De partijen die de motie indienen zijn ervan overtuigd dat die juridische grondslag te vinden is in de Vreemdelingenwet. Dat kan volgens Queeny Rajkowski (VVD) als de minister zich beroept op een ander artikel in de wet. Daar zitten wel een aantal eisen aan vast volgens het Kamerlid, zoals een dagprogramma en dat de opsluiting een beperkt aantal weken duurt. De meldplicht die Faber heeft aangekondigd gaat de partijen lang niet ver genoeg en daarom vinden ze dat de minister haast moet maken met een pbl.

Er is volgens PVV’er Marina Vondeling „geen sprake van een opvangcrisis, maar van een instroomcrisis en een overlastcrisis”, zei zij in het debat. „Alleen een meldplicht is niet genoeg.”

„Nederland heeft nu echt een ereschuld richting deze mensen”, vindt NSC-Kamerlid Diederik Boomsma, verwijzend naar omwonenden van het aanmeldcentrum. Hij wees in het debat op de kleine groep kansloze asielzoekers uit veilige landen die voor veel overlast zorgen. NSC vindt net als partijen als ChristenUnie en de SP ook dat er meerdere plekken moeten komen waar asielzoekers zich bij aankomst kunnen aanmelden.