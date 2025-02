De reguliere radiocommercials vormen nog wel altijd „de ruggengraat van audioreclame”, aldus Audify, dat donderdag zijn jaarrapport heeft gepubliceerd. Naar deze spotjes ging 88 procent van de totale bestedingen, goed voor 230 miljoen euro. Dat was 5 procent meer dan in 2023. De branchevereniging heeft de cijfers voor podcastreclames dit jaar voor het eerst meegenomen in het rapport. Hieraan werd in totaal 3,7 miljoen euro besteed in 2024.

De dominantste sector die investeert in audioreclame is de retail, goed voor een aandeel van 29 procent. Deze sector wordt gevolgd door de financiële dienstverlening (13 procent), transport (9 procent) en telecom en ICT (9 procent). Opvallende stijgers zijn volgens Audify aanbieders van voedings- en genotsmiddelen en was- en reinigingsmiddelen. De bestedingen aan audioreclame door deze groepen stegen met respectievelijk 30 procent en 109 procent.