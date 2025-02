Xander van der Wulp wordt nieuwe hoofdredacteur NOS Sport

De 50-jarige Van der Wulp maakt op 1 april de overstap van de politieke redactie van de NOS naar NOS Sport. „Naast mijn passie voor politiek heb ik ook een grote passie voor sport”, zegt Xander van der Wulp. „Sport is meer dan wat dan ook in staat om mensen in de samenleving te verbinden. Het is een eer om leiding te geven aan de grootste sportredactie van Nederland en samen te bouwen aan een sterke toekomst voor NOS Sport”, aldus Van der Wulp in een persverklaring.

Renate Eringa, algemeen directeur van NOS, noemt Van der Wulp „met zijn journalistieke ervaring, sterke netwerk en kennis van zowel de NOS als het medialandschap de ideale hoofdredacteur voor NOS Sport”. „Bovendien heeft hij een grote passie voor sport, weet hij mensen te verbinden, kan de redactie duidelijk richting geven en doet dat met energie, een open blik en een gezonde dosis humor”, zegt Eringa.

Van der Wulp begon zijn carrière bij de NOS op 17-jarige leeftijd. Hij is onder meer als autocue-assistent, producer, buitenlandredacteur en eindredacteur televisie werkzaam geweest bij de omroep. Sinds 2008 doet hij verslag van de politiek.

Van der Wulp is ook te horen in de podcast De Stemming van Vullings en Van der Wulp (samen met Joost Vullings van AVROTROS) en de YouTube-serie Rondje Binnenhof (met NOS-collega’s Marleen de Rooy, Tessa Frissen en Gerri Eickhof).