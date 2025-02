Staatssecretaris: heb richting Kamer nodig voor btw-alternatief

De oppositie keerde zich vorig jaar tegen de btw-maatregel uit het coalitieakkoord. Daardoor dreigde het belastingplan van het kabinet te sneuvelen in de Eerste Kamer, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben. Uiteindelijk stemden D66, CDA, ChristenUnie en SGP voor, op voorwaarde dat dit voorjaar een alternatief zou worden gezocht voor de btw-verhoging.

Van Oostenbruggen heeft tot dusver vooral gezocht naar andere manieren om ruim 1 miljard euro extra omzetbelasting op te halen. De Kamer had hem opgedragen daar te beginnen, maar inmiddels is duidelijk dat geen van de mogelijkheden die de btw zelf biedt op veel enthousiasme kan rekenen. In het debat werd duidelijk dat een meerderheid ook bereid is buiten het btw-domein naar dekking te zoeken.

De NSC-staatssecretaris benadrukte dat hij het „zeer onwenselijk” zou vinden om alsnog terug te moeten vallen op het oorspronkelijke plan. „Dat is niet wat we willen”, benadrukte hij. Maar een alternatief moet wel op een meerderheid kunnen rekenen in beide Kamers. „Ik heb weinig suggesties gehoord die bij alle partijen op draagvlak kunnen rekenen, en dat maakt het natuurlijk wel lastig voor mij om de nuloptie van tafel te halen.”