„We mikken op een beursgang in 2027, uiterlijk 2028,” zei Sadeghian. Eerder zinspeelde het bedrijf al eens op een beursnotering, maar over de termijn viel toen nog niets te zeggen. „Het hangt af van de situatie op de markt”, heeft Sadeghian aangegeven. Daarbij verwees hij naar de bredere ontwikkelingen in de chipindustrie. Zijn bedrijf profiteert sterk van de opmars van kunstmatige intelligentie (AI), die om steeds snellere en energiezuinigere chips vraagt.

Het in 2016 opgerichte Nearfield, dat onder andere het Zuid-Koreaanse Samsung tot zijn klanten rekent, maakte in juli al bekend dat het 135 miljoen euro bij investeerders heeft opgehaald voor de ontwikkeling van geavanceerde meetsystemen. Deze week meldde de onderneming daarnaast „meerdere orders” van een Amerikaanse klant te hebben ontvangen. Het bedrijf is van plan in de Verenigde Staten kantoren te openen. Sadeghian wilde de identiteit van de klant niet bekendmaken.