Kamer debatteert dinsdag over onderhandelingen Oekraïne

Binnenland

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over Europese deelname aan de onderhandelingen over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Frans Timmermans, leider van GroenLinks-PvdA, had in eerste instantie donderdag al een spoeddebat gewild. Maar na overleg met de coalitiepartijen krijgt het kabinet nog even gelegenheid om eerst met een reactie te komen. De PVV voelde als enige partij in de Kamer niets voor een apart debat.