Unilever komt oude belofte na met keuze ijsdivisie voor Amsterdam

Unilever was voorheen deels Nederlands en deels Brits, maar nam bijna vijf jaar geleden het politiek gevoelige besluit om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen. Daarbij beloofde toenmalig topman Alan Jope dat de divisie voor voedingsmiddelen en snacks in Nederland zou blijven bij een eventuele afsplitsing.

„Mijn voorganger heeft een toezegging gedaan aan de Nederlandse regering over de beursnotering en vestigingsplaats voor de levensmiddelen- en snackdivisie. Dat is niet precies hetzelfde als de ijsdivisie, maar het is natuurlijk wel iets wat we nu hebben meegewogen”, zei topman Hein Schumacher.

Het moederbedrijf van merken als Dove, Knorr en Axe maakte donderdag bekend dat de ijsdivisie zijn hoofdnotering aan de beurs in Amsterdam krijgt. Aandelen van het af te splitsen bedrijf, waar onder andere Magnum en Ben & Jerry’s onder vallen, zijn ook te verhandelen aan de beurzen in Londen en New York. Eerder werd al duidelijk dat het nog naamloze ijsbedrijf het hoofdkantoor in Amsterdam zou krijgen.

„Er zijn meerdere redenen om voor Nederland te kiezen. Ten eerste is het operationeel logisch, want ons hoofdkantoor voor ijs staat al in Nederland, maar ook het intellectueel eigendom achter onze merken”, zei Schumacher in een gesprek met journalisten. Hij wees er ook op dat in Hellendoorn een belangrijke ijsfabriek staat. „Nederland als vestigingsplaats geeft ons voordelen bij de uitvoering en beperkt de kosten voor de afsplitsing.”