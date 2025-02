Een kraan die in april 2023 het spoor overstak bij Voorschoten, werd geraakt door een voorbijrijdende intercity. Daarbij kwam de kraanmachinist om het leven en raakten ongeveer dertig mensen gewond.

Het kwam voor dat een zzp’er 26 aaneengesloten nachten aan het spoor werkte, schreef de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een onderzoek naar de botsing. „Verminderde alertheid door vermoeidheid vergroot de kans dat iemand zich vergist”, aldus de raad. Een van de adviezen was dat de Arbeidstijdenwet, waarin staat hoe lang iemand mag werken, ook moet gelden voor zzp’ers die aan het spoor werken.

Hoe gaat staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer, PVV) dat regelen, wil zijn partijgenoot Hidde Heutink weten. NSC’er Olger van Dijk: „Het kan toch niet zo zijn dat zzp’ers aan de lopende band te veel uren maken en dat daardoor extra risico’s in de uitvoering ontstaan?” Bart van Kent (SP) wil de inzet van zzp’ers rond het spoor überhaupt beperken.

Jansen gaat het onderwerp „oppakken”, belooft hij, maar in beperkingen van het aantal zelfstandigen ziet hij weinig. „Als zzp’ers het werk op een adequate wijze kunnen doen, dan heb ik die liever wel.”

De kraanmachinist zelf was in dienst bij aannemer BAM. In de drie dagen voor het ongeluk was hij vrij geweest, maar bij elke werknemer in loondienst zag de OVV „tientallen overschrijdingen” van de wet over werktijden.