Europese Commissie: geen vredesakkoord zonder Oekraïne

„Rusland mag niet worden beloond voor zijn agressie.” De veiligheid van Oekraïne is belangrijk voor de Europese veiligheid, zei de woordvoerder.

De Europese Commissie gaat ervan uit dat de EU ook een rol kan spelen in het vredesproces. Het telefoongesprek woensdag tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin is „het begin van een proces”, zei de woordvoerder. „Voor volgende stappen kijken we hoe het verder gaat.”

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen spreekt de komende dagen in elk geval met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat doet ze tijdens de conferentie over internationale veiligheid in München. Daar zijn ook NAVO-topman Mark Rutte en de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance aanwezig.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas had donderdagochtend een ontmoeting met de Oekraïense minister van Defensie Rustem Umerov. „Minister Umerov verzekerde me dat de Oekraïners standvastig zijn en hun vrijheid en grondgebied niet zullen opgeven”, schreef ze op X. Ook Europa zal „voet bij stuk houden en Oekraïne blijven steunen in hun strijd”, voegde ze daaraan toe.