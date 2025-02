Overijssel beboet boeren die regels bemestingsverbod negeren

Binnenland

De provincie Overijssel heeft twee boeren beboet die de regels rond het bemestingsverbod op provinciale pachtgronden hebben genegeerd. De boeren weigerden informatie te geven over de ‘mestboekhouding’ van hun bedrijf, terwijl dat via het pachtcontract verplicht is. Ze mogen nu vijf jaar geen grond van de provincie gebruiken. Hoe hoog de boete is, wil een provinciewoordvoerder niet zeggen.