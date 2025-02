Nieuwe aanpak Top600-veelplegers Amsterdam

Met de Top600-aanpak worden criminelen, vooral jongeren, in de stad in beeld gebracht zodat ze met begeleiding op het rechte pad kunnen komen en minder vaak opnieuw vervallen in crimineel gedrag.

In de nieuwe werkwijze wordt onder meer de manier van in- en uitstromen in de Top600 anders georganiseerd. Er gaat bijvoorbeeld vaker gekeken worden of „de aanpak voor de ingestroomde personen nog toegevoegde waarde heeft en proportioneel is”. Daardoor zitten personen niet langer in het traject dan nodig, zo is de gedachte.

Ook wordt een van de doelen van de aanpak, het voorkomen dat jongere broertjes en zusjes ook „afglijden” in de criminaliteit, losgelaten. „Inmiddels is namelijk gebleken dat dit kan leiden tot verkeerde beeldvorming en stigmatisering. Bijvoorbeeld omdat onterecht het beeld ontstaat dat andere gezinsleden automatisch ook in een aanpak komen.”

De aanpassingen volgen op een onderzoeksrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) uit november 2023. Daarin stond onder meer dat de huidige methode er niet voor zorgt dat deze groep minder vaak opnieuw de fout in gaat. Een vergelijkbare groep die niet tot de top hoort recidiveert zelfs net iets minder, zo stond in het rapport.

Volgens het WODC zou dat kunnen komen doordat „ze door hun zware en complexe problemen” lastig zijn te helpen. Ook leek het er volgens de onderzoekers op dat de aanpak niet helemaal werd uitgevoerd zoals was afgesproken.

Dit jaar is een overgangsjaar waarin de nieuwe werkwijze verder wordt uitgewerkt.