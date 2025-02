Topconferentie München leeft mee met slachtoffers aanrijding

De MSC geldt als een belangrijke conferentie over de internationale veiligheid. De driedaagse bijeenkomst begint vrijdag. Er worden tal van wereldleiders verwacht, onder wie NAVO-topman Mark Rutte, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en Amerikaans vicepresident J.D. Vance.

In de stad vond de dag voor aanvang een grote aanrijding plaats. Iemand reed met een auto in op een groep mensen. Duitse media berichten dat zeker twintig personen gewond raakten. Over de toedracht bestaat nog onduidelijkheid.

De organisatoren van de MSC spreken van een „tragisch incident”. Ze roepen mensen op kalm te blijven en instructies van de autoriteiten te volgen.