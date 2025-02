Coalitiepartijen sussen: echt geen hogere btw op cultuur en sport

De andere coalitiepartijen zien wel in dat vasthouden aan de impopulaire btw-verhoging geen optie meer is. De Kamer heeft het kabinet unaniem gevraagd om een alternatief te zoeken. Onder die strikte voorwaarde hebben de oppositiepartijen D66, CDA, SGP en ChristenUnie ingestemd met het belastingplan van het kabinet. En afspraak is afspraak, zo benadrukken deze partijen in een Kamerdebat.

De maatregel „is van de baan”, verzekert BBB’er Henk Vermeer. „Want dat hebben wij zo met elkaar afgesproken. Anders zouden wij nooit meer bij iemand hier aan hoeven kloppen voor welke steun dan ook.” Hij merkt wel op dat het erg lastig wordt om op een andere manier 1,2 miljard euro aan omzetbelasting te vinden. Daarom moet een oplossing wat hem betreft buiten de btw worden gezocht.

Ook NSC wil zich aan de afspraak houden en het lage tarief op cultuur, media en sport in stand houden, zegt Kamerlid Nicolien van Vroonhoven. „We zijn het aan onze stand verplicht.” Ze wil de oplossing „graag” binnen de btw zoeken, maar wil ook andere opties openhouden. „Wel liever aan de lastenkant”, voegt zij toe, wat wil zeggen dat de partij geen bezuinigingen wil om het gat te dichten.

VVD’er Wendy van Eijk vindt de vraag vanuit de Kamer om een alternatief voor de btw-verhoging „klip en klaar”. Zij is nog niet bereid ook buiten de btw te kijken. Eerst wil zij dat staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen”zijn huiswerk afmaakt”. Hij stuurde de Kamer vorige week een lijstje btw-opties, zonder een keuze te maken of de effecten van mogelijke maatregelen in kaart te brengen. Van Eijk verwacht „een gedragen voorstel” van de NSC-bewindsman.