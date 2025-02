Moederbedrijf KitKat en Maggi adverteert meer voor groei

Dit jaar wil Nestlé een bedrag dat gelijkstaat aan 9 procent van de omzet uitgeven aan marketing en reclame. Vorig jaar was dat nog iets meer dan 8 procent. Tegelijkertijd wordt „concurrentie op prijs een prioriteit, tegen een achtergrond van sterke kostenstijgingen voor bepaalde ingrediënten, vooral koffie en cacao”, schrijft het bedrijf bij zijn jaarcijfers.

Bij nieuwe chocoladeproducten kan ook het gehalte koek groter worden om stijgende cacaoprijzen op te vangen, zei topman Laurent Freixe in een gesprek met journalisten. Hij werkt ook aan kostenbesparingen van 2,5 miljard Zwitserse frank voor het einde van 2027, waarvan dit jaar 300 miljoen frank aan besparingen worden verwacht.

Vorig jaar steeg de omzet op eigen kracht, dus zonder effect van de verkoop van bedrijfsonderdelen of valutakoersen, met 2,2 procent. Anders dan in voorgaande jaren was dit niet alleen te danken aan hogere prijzen voor chocoladerepen of koffiepads, maar ook aan hogere aantallen verkochte producten. Op een omzet van 91,4 miljard frank (96,6 miljard euro) boekte het bedrijf een nettowinst van 10,9 miljard frank. Dat is een bijna 3 procent lager nettoresultaat dan een jaar eerder.