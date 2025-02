Rusland brengt acht Oekraïense kinderen terug naar Oekraïne

Qatar heeft al meermaals succesvol tussen de twee landen bemiddeld over de terugkeer van Oekraïense kinderen. De Oekraïense regering zegt dat meer dan 19.500 kinderen zonder toestemming van hun familie of voogd naar Rusland of door Rusland bezet gebied zijn gebracht. Volgens Oekraïense overheidscijfers van begin deze maand waren iets minder dan vierhonderd kinderen teruggekeerd. Kyiv beschuldigt Moskou van oorlogsmisdaden.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag verdenkt onder anderen de Russische president Vladimir Poetin van oorlogsmisdaden door tijdens de oorlog duizenden Oekraïense kinderen illegaal naar Rusland te halen. Om die reden werd twee jaar geleden een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Rusland ontkende de beschuldigingen en noemde het arrestatiebevel onacceptabel.