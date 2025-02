Rechter omschrijft moorden Weiteveen als executies

K. had kort daarvoor Sams partner Ineke in haar auto doodgeschoten, even verderop. Ook die moord omschreef de rechter als een ogenschijnlijke executie.

Direct daarna reed K. naar het huis van Sam en Ineke, waar hij uitstapte op de oprit en riep dat Ineke een ongeluk had gehad. De toen 12-jarige zoon van Sam en Ineke deed open. K. drong het huis binnen, en beschoot daar Sam voor het eerst in de slaapkamer.

Op de beelden is te zien dat Sam gewond het huis uit vlucht, achtervolgd door K., en later strompelend door een besneeuwd veld naar een schuilplaats zoekt. De zoon belde 112 en smeekte om politie en een ambulance. K. pakte een vuurbuks uit zijn auto, zocht Sam op en beschoot hem enkele malen van dichtbij. De meest schokkende beelden tonen hoe hij Sam een aantal malen met de vuurbuks op zijn hoofd slaat. Op korte afstand stond de zoon van Sam toe te kijken. De rechtbankvoorzitter noemde dit afschuwelijk. „De jongen ziet voor zijn ogen gebeuren dat zijn vader wordt afgemaakt, andere woorden heb ik er niet voor. Je hoort hem gillen en schreeuwen.”

Het slachtoffer is door meerdere kogels geraakt, had 23 steekwonden en een groot aantal ernstige verwondingen aan het hoofd. K. zegt zich weinig te herinneren van de gebeurtenissen op 16 januari vorig jaar. Direct na de moorden stuurde K. audioberichten naar zijn zoon en partner, waaruit volgens de rechtbank een helder motief valt af te leiden. K. voelde zich bedreigd door Sam en leek het recht volgens de rechter in eigen hand te nemen om zijn eigen gezin te beschermen.