Europa aan tafel krijgen, dat staat nu voor Brekelmans voorop

Europese landen zijn geschrokken van de mededeling door de Amerikaanse president Donald Trump dat de Verenigde Staten met Rusland gaan onderhandelen over een einde aan de oorlog tegen Oekraïne. „Ik denk dat het geen optie is om niet aan tafel te komen, omdat we heel belangrijk zijn in de uitvoering van de veiligheidsgaranties” voor Oekraïne, zei Brekelmans donderdag bij aankomst voor overleg met zijn NAVO-collega’s.

Wie er namens Europa spreekt is van minder belang, denkt Brekelmans. „Het belangrijkst is dat we ervoor zorgen dat er geen onderhandelingen zijn” over de toekomstige verdediging van Europa en Oekraïne „zonder dat Europese landen daarbij betrokken worden”.