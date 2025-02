Musk claimt dat Reuters miljoenen kreeg voor ‘misleiding’

Musk spreekt over „een complete scam”. De rijkste man ter wereld is in opdracht van Trump bezig met een bezuinigingsoperatie binnen de overheid. Zijn taskforce DOGE kreeg verregaande toegang tot overheidsinformatie en dat ligt erg gevoelig.

De miljardair uit zijn beschuldigingen in een reactie op een bericht over „mysterieuze” betalingen bij het ministerie van Defensie die door DOGE aan het licht zouden zijn gebracht. Daar staat ook een screenshot in met een omschrijving van het vermeende contract. Dat kan uit worden opgemaakt dat het gaat om een overeenkomst met Thomson Reuters Special Services. Musk treedt in zijn bericht niet in detail en spreekt alleen over „Reuters”.