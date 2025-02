Beljaarts blij dat ijsdivisie Unilever in Nederland blijft

Economie

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) is blij dat was- en voedingsmiddelengigant Unilever Amsterdam heeft gekozen als vestigingsplaats voor zijn ijsdivisie, die als zelfstandig bedrijf naar de beurs wordt gebracht. Dat bewijst volgens de PVV-bewindsman dat Nederland een aantrekkelijk land is voor multinationals om zaken te doen.