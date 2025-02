Woningcorporaties vechten belastingmaatregelen aan bij rechter

De maatregelen kosten Ymere miljoenen euro’s extra belasting, aldus de woordvoerder. „Wij zien dat de heffing die ons wordt opgelegd door de Belastingdienst niet passend is voor woningcorporaties en ons enorm belemmert bij het oplossen van de woningcrisis.” Ymere heeft hiertegen volgens hem eerder al bezwaar ingediend bij de Belastingdienst.

Een woordvoerder van koepelorganisatie Aedes herkent de problemen van Ymere. „We lobbyen al heel lang over de winstbelasting en de ATAD. Het is een oneigenlijke belasting”, zegt hij. De ATAD1 is een richtlijn vanuit de EU en is bedoeld om belastingontwijking te bestrijden. De extra winstbelasting die onder andere woningcorporaties betalen is de Nederlandse maatregel die hieruit voortkomt. Hoeveel woningcorporaties naar de rechter stappen weten Aedes en Ymere niet precies.