Lange files rond Amersfoort na ongeval met truck, auto en kraan

De kraan is afgebroken en deels op de weg terechtgekomen. Drie rijstroken zijn in de richting van Utrecht dicht. Waarschijnlijk duurt het tot 10.30 uur voordat de weg weer helemaal vrij is.

Verkeer vanuit Zwolle in de richting van Utrecht kan volgens de ANWB beter omrijden via Apeldoorn en Arnhem over de A50 en de A12. Het verkeer heeft vanaf Nijkerk een uur vertraging.