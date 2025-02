Commerzbank schrapt 3900 banen terwijl het UniCredit wil afweren

Volgens Commerzbank vallen de ontslagen voornamelijk in Duitsland. Het is de bedoeling dat de arbeidsplaatsen komende jaren verdwijnen. De bank zegt buiten Duitsland wel weer veel nieuwe mensen te willen aannemen, waardoor het totale aantal banen stabiel moet blijven op een kleine 37.000.

UniCredit breidde zijn belang in de Duitse branchegenoot de laatste tijd uit en heeft uitgesproken een volledige overname te overwegen. De ondernemingsraad van Commerzbank en vakbonden verzetten zich daartegen. Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz was eerder kritisch op het handelen van de Italiaanse bank, toen die zijn belang in september had vergroot.

Meer banken lijken de laatste tijd weer op overnamepad. ING en Rabobank verklaarden onlangs dat zij de markt afspeuren naar interessante deals. ABN AMRO-topman Robert Swaak benadrukte woensdag dat zijn bank met beleggersapp BUX en de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) al twee overnames heeft gedaan. „Als er nieuwe mogelijkheden zijn, dan zullen wij daar naar kijken.”