Granaat in café in Franse stad Grenoble gegooid, 12 gewonden

Buitenland

Twaalf mensen zijn gewond geraakt toen een granaat in een café werd gegooid in de wijk Village Olympique in de Franse stad Grenoble. Twee mensen verkeren in kritieke toestand. „Iemand kwam binnen en gooide een granaat, zonder een woord te zeggen en rende toen weg”, zei de officier van justitie tegen verslaggevers.