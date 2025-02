Trump mag van rechter doorgaan met afkoopregeling ambtenaren

Het Witte Huis had eerder een e-mail gestuurd aan ongeveer twee miljoen landelijke ambtenaren waarin zij het aanbod kregen om op te stappen met behoud van een aantal maanden salaris. De ambtenaren werden in de e-mail aangespoord om het aanbod voor 6 februari te accepteren. Deze deadline werd uitgesteld omdat verschillende vakbonden naar de rechter waren gestapt.

„Er bestaat geen twijfel meer: ​​het uitgestelde ontslagprogramma was zowel legaal als een waardevolle optie voor federale werknemers”, aldus het Office of Personnel Management in een verklaring. Vakbonden die de rechtszaak hadden aangespannen om het plan stop te zetten, zeiden niet onmiddellijk of ze in beroep zouden gaan tegen de beslissing van de rechter of andere opties zouden nastreven.

„De uitspraak van vandaag is een tegenslag in de strijd voor waardigheid en eerlijkheid voor ambtenaren. Maar het is niet het einde van die strijd”, zei Everett Kelly, voorzitter van de American Federation of Government Employees, een ambtenarenvakbond die 800.000 federale werknemers vertegenwoordigt.