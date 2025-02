Gemeente Weert stelt extern onderzoek in naar eigen declaraties

Volgens L1 kregen leden van het college van Weert de afgelopen jaren duizenden euro’s vergoed die niet gedeclareerd hadden mogen worden. Het ging bijvoorbeeld om vip-kaartjes voor het festival Bospop in Weert, een golftoernooi en de huur van middeleeuwse kostuums die de gemeentebestuurders droegen bij de sleuteloverdracht voor carnaval.

Aan L1 liet de gemeente weten dat Bospop en het golftoernooi waren aangemerkt als netwerkevenement en dat de kosten daarvoor daarom uit het budget voor bestuurskosten konden worden vergoed. Ook de carnavalskleding kon volgens een woordvoerder op de gemeente worden verhaald, omdat die de sleuteloverdracht organiseert en er dus sprake is van „functionele bedrijfsvoeringskosten”.

De gemeente Weert zegt geschrokken te zijn van de berichtgeving en de reacties daarop, hoewel het bericht van L1 volgens de gemeente „feitelijke onjuistheden” bevat, die niet nader worden gespecificeerd. „De algemene teneur zoals wij deze interpreteren is: ‘Het klopt misschien wel, maar het deugt niet’. Wij zijn niet blind voor deze signalen”, aldus de gemeente. „Transparantie over de besteding van belastinggeld is, zo blijkt ook nu weer, van het grootste belang.”