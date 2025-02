Fracties Flevoland verdeeld over voorstel verbouwen provinciehuis

Binnenland

De Statenfracties in Flevoland zijn verdeeld over het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een verbouwing van het provinciehuis. Onder meer VVD en ChristenUnie vroegen woensdag in een commissievergadering om meer tijd voor het nemen van een besluit, maar ze kregen daarvoor onvoldoende steun. Een meerderheid van de commissieleden sprak zich uit tegen uitstel, waardoor het voorstel zoals gepland wordt besproken in de Statenvergadering van 26 februari.