Nederland geeft Oekraïne rupsvoertuigen om gewonden af te voeren

Brekelmans maakte de nieuwe schenking woensdag bekend in Brussel, waar de bondgenoten van Oekraïne opnieuw bijeenkwamen om militaire hulp aan het land in te zamelen. Bij aanvang maakte de nieuwe Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth duidelijk dat die hulp in het vervolg vooral van Europese landen moet komen.

„Juist nu de Oekraïners het zwaar hebben aan het front, moeten wij onverminderd door blijven gaan met onze steun”, beklemtoonde Brekelmans. „Tegenover Rusland is alleen vrede mogelijk door militaire kracht.”