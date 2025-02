De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth maakte namens president Donald Trump zijn collega’s van de andere NAVO-landen op het hoofdkwartier in Brussel duidelijk dat Europa voor de eigen veiligheid moet gaan zorgen. Het zal ook zonder de VS de veiligheid van Oekraïne moeten garanderen, zei hij. Met een troepenmacht in Oekraïne bijvoorbeeld. Washington geeft voortaan voorrang aan de rivaliteit met China.

Brekelmans is „niet geschrokken” van die „hele directe boodschap”, bezweert hij. Hij houdt zelfs voor mogelijk dat die ook gunstig uitpakt, omdat andere landen nu wel in actie moeten komen. De minister heeft uit Hegseths woorden ook nog niet kunnen opmaken of die uitsluit dat de VS een Europese militaire missie in Oekraïne mogelijk op andere manieren dan met eigen militairen zouden kunnen steunen. Experts achten Amerikaanse hulp onmisbaar.