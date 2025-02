Politie: tijdens NAVO-top genoeg bezetting, ook elders in land

Volgens de politie blijven politiebureaus open en gaan zaken als de „heterdaad-opsporing” en incidentenafhandeling door zoals altijd. Voor eventuele grote calamiteiten die niets met de NAVO-top te maken hebben, is een zogeheten „nationale paraatheid” georganiseerd. Het gaat om een soort landelijk reserveteam dat kan bijspringen als dat nodig is. Onderdeel van de nationale paraatheid zijn onder meer ME-pelotons en specialistische eenheden, legt een woordvoerder uit.

Burgemeesters vroegen vorige maand om meer informatie over de inzet van de politie tijdens de NAVO-top, een maand nadat duidelijk was geworden dat voor die top 27.000 politiemensen worden ingezet op een totaal van ongeveer 65.000 medewerkers. In juni vorig jaar had de politie gemeenten al opgeroepen tot een „evenementluwe periode” rond de top, zodat daar in ieder geval minder politiemensen voor nodig zijn. Daaraan wordt gehoor gegeven, laat de politiewoordvoerder weten, ook door organisatoren van evenementen. „Zij kunnen iets doen aan de timing of vormgeving van hun evenement, waardoor ze minder afhankelijk zijn van de politie”, zegt hij.

Desondanks spreekt de politie van een enorme operatie waarvoor bijvoorbeeld het verlof in de periode rond de top is beperkt. Ook draaien politievrijwilligers extra diensten en verlenen Defensie, de Koninklijke Marechaussee en omliggende landen bijstand. Verder wordt gekeken in hoeverre politieaspiranten kunnen worden ingezet. „Het is alle hens aan dek”, aldus de politie.