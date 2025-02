Een van de verdachten werd vorige week in Nederland gearresteerd. Op de actiedag in januari werd hij niet aangetroffen, maar na een Europees opsporingsbevel meldde hij zichzelf bij de politie. Een andere verdachte zat al in Spanje in de gevangenis.

In Duitsland zijn drie mensen gearresteerd. Twee van hen werden opgepakt bij de operatie zelf, de derde man nadat hij was geland op het vliegveld van Düsseldorf. De twee andere verdachten zijn in Polen aangehouden.

Elf gebouwen in Nederland, Polen en in Duitse steden als Hamburg, München en Münster zijn doorzocht. Daarbij heeft de politie wapens, munitie, dure auto’s, luxe horloges en veel contant geld in beslag genomen.

Het Duitse Openbaar Ministerie kwam de groep op het spoor na de vondst van ongeveer 2 ton cocaïne in de haven van Hamburg in juni 2023. In Ecuador werd later nog 4 ton cocaïne in beslag genomen. Die lading drugs had naar het bedrijf van een van de verdachten moeten worden verscheept.