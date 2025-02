Voorzitter EU-leiders: handelsverdragen beter dan handelstarieven

Over de inhoud van het gesprek is na afloop vrijwel niets bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of de EU en Canada samen een blok willen vormen tegen de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump. In een verklaring schrijft de Europese Commissie alleen dat ze hebben afgesproken „nauw contact” te houden.

In de verklaring staat verder dat Costa, Von der Leyen en Trudeau over het belang van samenwerking hebben gesproken „om de wereldwijde economische veiligheid en stabiliteit te bevorderen”. Daarnaast zijn „hernieuwde inspanningen nodig om de handel te bevorderen en te diversifiëren”.

De EU en Canada hebben in 2017 een voorlopig handelsverdrag CETA gesloten, waarmee importheffingen worden afgeschaft. Nederland heeft dat verdrag in 2022 geratificeerd.